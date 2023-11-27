توفير وحدات سكنية ومساعدات فورية للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الشرقية

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، 12 مواطن من الأسر الأولى بالرعاية ومن متحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للإستماع لمشكلاتهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها، وذلك بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة.

أكد المحافظ أن هناك إهتمام كبير من المحافظة بدعم وتمكين ذوي الهمم، وذلك فور اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عام خاص لذوي الهمم في مصر، في خطوة إنسانية عظيمة، تؤكد رعاية الدولة المصرية لهذه الفئة، وانحيازها الواضح لذوى القدرات الخاصة، ورفع التهميش الذي عانوه طوال العقود الماضية.

وأشار إلى أنه يتم تقديم الدعم للأسر الأكثر إحتياجاً والفقراء ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وهى المبادرة التى أطلقها الرئيس السيسى، وتعد بمثابة الأمل لدى الآلاف من الأسر الأولى بالرعاية فى القرى الأكثر فقرا، لتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية، بجانب أيضا تطوير البنية التحتية ودراسة كافة احتياجات كل قرية.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمستشار العسكرى للمحافظة ورئيس مركز ومدينة الزقازيق، ومديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الإجتماعى، ونائب مدير عام الطب العلاجى بمديرية الصحة، ومديرة إدارة خدمة المواطنين بفرع الشرقية للتأمين الصحى، ونائبة مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومدير إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل، ومديرة الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم ومديرة إدارة الإسكان، ومدير إدارة مشروعك، ومدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام.

وخلال اللقاء، كلف محافظ الشرقية مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الإجتماعى بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لعدد 6 أسر من الأسر الأكثر إحتياجاً، والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة، والتى تم إجراء الأبحاث الاجتماعية لهم، وأسفرت عن إستحقاقهم لتلك المساعدات، فضلاً عن سرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لإستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر إحتياجاً ليمثل مصدر دخل ثابت لهم، يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

وخلال اللقاء تقدم مواطنان بشكوى تفيد بعدم وجود سكن يليق بهم، ليوجه محافظ الشرقية؛ مديرة إدارة صندوق الإسكان بالديوان العام، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لبحث حالتهما الاجتماعية لتوفير سكن مناسب لهما من المخصص للأسر الأولى بالرعاية.

ووجه محافظ الشرقية مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لعدد 10 مواطنين من الراغبين في العمل، والحصول على قوت يومهم لعدم توافر أي فرص عمل بالقطاع العام أو الحكومى، لافتا إلى أن فرص العمل المتاحة فى القطاع الخاص فقط ومن خلال مديرية القوى العاملة.

ولتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المرضية، كلف محافظ الشرقية نائب مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمتابعة الحالة الصحية لمواطنة من مركز الزقازيق لكونها تعانى من فشل بالتنفس، وإدراجها بمشروع علاج غير القادرين وصرف العلاج اللازم لها بالمجان على نفقة الدولة.

شدد محافظ الشرقية على ضرورة وضع حلول للشكاوي، وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في القطاعات كافة بمراكز وقرى المحافظة، والاستجابة العاجلة لطلبات المواطنين التي ترد عبر قنوات التواصل المتاحة لتلقي الشكاوى.