لذوى الهمم.. تسليم سماعات طبية بقرى ونجوع المنيا

في إطار تقديم خدماتها فى المجال الطبي ، لمساعدة أصحاب الهمم الغير قادرين ، ورفع المعاناة عنهم ، شاركت مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة المنيا جمعية الأورمان ، فى تسليم عدد (50) سماعة طبية .

بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى على مستوى قرى ومراكز محافظة المنيا، وذلك تنفيذًاً لتعليمات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، وقال ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمنيا ، انه تم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية ، وفق أبحاث ميدانية ، بالتعاون مع جمعية الأورمان ، مؤكداً ، علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ، ومنظمات المجتمع المدني للإرتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .

وفى اطار متصل ، أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام الأورمان، أن تسليم السماعات الطبية بمثابة مشروع تنموى ، للإرتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياه ، حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الآخرين ، فى مجال عمله وعلاقاته الإجتماعية ، ورفع الروح المعنوية ، وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الأخرين .

مشيرا ، أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان ، يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى المنيا ، وفى المناطق الأكثر احتياجاً ، وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة ، فى الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى المحافظة، مضيفًا، أن جمعية الأورمان بالتعاون مع مديريات التضامن الإجتماعى ، قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية ، على مدار الأعوام السابقة عدد 15,700جهازتعويضي ، و6000 سماعه طبية .

والجدير بالذكر، أن الجمعية بمحافظة المنيا ، نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات ، والأسر غير القادرة ، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة ، من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة ، وصرف الدواء اللازم ، بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة ، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة ، من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.