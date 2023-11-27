الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

لذوى الهمم.. تسليم سماعات طبية بقرى ونجوع المنيا

تسليم سماعات الأذن
تسليم سماعات الأذن

في إطار تقديم خدماتها فى المجال الطبي ، لمساعدة أصحاب الهمم الغير قادرين ، ورفع المعاناة عنهم ، شاركت مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة المنيا جمعية الأورمان ، فى تسليم عدد (50) سماعة طبية .

 بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى على مستوى قرى ومراكز محافظة المنيا، وذلك تنفيذًاً لتعليمات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، وقال ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمنيا ، انه تم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية ، وفق أبحاث ميدانية ، بالتعاون مع جمعية الأورمان  ، مؤكداً ، علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ، ومنظمات المجتمع المدني للإرتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .

 وفى اطار متصل ، أكد اللواء ممدوح شعبان  مدير عام الأورمان، أن تسليم السماعات الطبية بمثابة مشروع تنموى ، للإرتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياه ، حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الآخرين ، فى مجال عمله وعلاقاته الإجتماعية ، ورفع الروح المعنوية ، وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الأخرين .

مشيرا ،  أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان ، يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى المنيا ، وفى المناطق الأكثر احتياجاً ، وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة ، فى الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى المحافظة، مضيفًا،  أن جمعية الأورمان بالتعاون مع مديريات التضامن الإجتماعى ، قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية ، على مدار الأعوام السابقة عدد 15,700جهازتعويضي ، و6000 سماعه طبية .

والجدير بالذكر،  أن الجمعية بمحافظة المنيا  ، نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات ، والأسر غير القادرة ، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة ، من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة ، وصرف الدواء اللازم ، بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة ، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة ، من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

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