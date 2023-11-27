"تعليم الغربية" تجتمع بلجنة مقابلات المرشحين للعمل بامتحانات الدبلومات الفنية

عقدت صباح اليوم مديرية التربية والتعليم بالغربية، لجنة مقابلات المرشحين للعمل رؤساء ووكلاء لجان الإدارة والنظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بنوعياتها الصناعي والزراعي والتجاري (قطاع طنطا).

وقد عُقدت لجنة المقابلات برئاسة الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وعضوية المهندس أحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني، الدكتورة حنان ناصف، مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، الأستاذ فتوح شوشة، ممثلاً عن إدارة الشئون المالية والإدارية، لاختيار رؤساء ووكلاء لجان النظام والمراقبة، ولجان الإدارة للعام الدراسي 2023 / 2024 وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب وكيل الوزارة.

وقد ناقشت اللجنة مع المرشحين اللوائح والقوانين المنظمة للامتحانات الى جانب التعليمات التي بجب اتباعها لضبط سير عملية الامتحانات.

الجدير بالذكر أنه من المتوقع ترشيح عدد 8 لكل لجنة نظام ومراقبة ولجنة إدارة، عدد ٤ رؤساء، وعدد ٤ وكلاء للجنة النظام والمراقبة، كما سيتم ترشيح عدد ٤ رؤساء، وعدد ٤ وكلاء للجنة الإدارة، وذلك لكل نوعيات التعليم الفني بقطاع الغربية، وفقا للتعليمات الواردة من الوزارة في هذا الشأن.

وأكد وكيل الوزارة أن امتحانات الدبلوم الفنية هي مهمة قومية، لا تقل أهمية عن امتحانات الثانوية العامة، فكلاهما يجب الإعداد الجيد لهما، وتوفير كافة الاجراءات والدعم لإتمام الامتحانات بأمان ونجاح.