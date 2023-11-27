انطلاق حملة طرق الأبواب بلدى أمانة بالبحر الأحمر

في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لرفع الوعى بالتحديات التي يواجهها المجتمع ، يطلق المجلس القومى للمرأة فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة"، وذلك بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادر ة ،وتمتد الحملة على مدار مرحلتين لمدة عشرة أيام متتالية .

والتى تهدف إلى رفع الوعي المجتمعى حول التحديات التى يواجهها المجتمع المصري في ظل الأزمات العالمية ومحاولات البعض إستغلالها لنشر الأفكار الهدامة والنيل من إستقرار المجتمع ووحده أبناءه وتعزيز شعور الإنتماء وحماية استقرار المجتمع وتماسكه .

وأكدت نيرمين أبو سريع – مقررة فرع المجلس للمرأة بالبحر الأحمر أن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

كما أضافت أن الحملة تتضمن طرق أبواب وتنظيم فعاليات أمسيات الأسرة المصرية ، وسوف تستعين فى ذلك بعدد من رائدات المجلس ومجموعة من الشباب المتطوعين المتعاونين مع فرع المجلس بالمحافظة والذين تم الإستعانه بهم في أنشطة الفترة الماضية وأثبتوا جداره ومهارات تواصل مع المستهدفين.

تجدر الإشارة الى أن حملة طرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة"، هي حملة ممتدة بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادر ة ،وقد بدأت في 15 مايو الماضى ، وسبقتها دورات تدريبيبة للرائدات والمتطوعين المشتركين في الحملة للتدريب علي كيفية نشر رسائل الحملة بطريقة سهلة وبسيطة.