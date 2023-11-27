تحرير 209 محضرا تموينيا بأسواق المنيا

أعلن اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، ضبط 209 مخالفات تموينية متنوعة ، على مدار يومين خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية.

وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها، وضبط الأسعار والتصدي لحالات الغش التجاري ، واحتكار السلع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال التجار المخالفين، وشدد المحافظ ، على استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية ومديريات ، التموين ، والصحة ، والطب البيطري ، وغيرها من الجهات الرقابية ، لتكثيف الحملات ورصد المخالفات ، والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والإطمئنان على صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق ، والإلتزام بالإشتراطات الصحية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، في تقريره اليومي أن الحملات ، أسفرت عن تحرير 150 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – خبز ناقص الوزن - عدم وجود سجلات- عدم وجود ميزان- تصرف وتجميع )، و59 مخالفة في مجال متابعة الأسواق .

تنوعت بين (عدم الإعلان عن الأسعار - بيع بأزيد من السعر المقرر- سلع منتهية الصلاحية -بيع منتجات مجهولة المصدر -عدم وجود شهادات صحية- ذبح خارج المجازر)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.