ممر شرفي لمحافظ جنوب سيناء بعد حصوله علي الدكتوراة

استقبل عدد من اهالى جنوب سيناء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في شكل ممر شرفي بمدخل مبني ديوان عام المحافظة فور وصوله عائدا من القاهرة بعد حصوله علي الدكتوراة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا .



كانت رسالة الدكتوراة في فلسفة الاستراتيجية القومية عن موضوع التنمية الشاملة في سيناء لمواجهة العنف والإرهاب.



وأجازت اللجنة بإجماع الآراء رسالة الدكتوراة المقدمة من اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، كما أشادت اللجنة بالمجهود البحثي والعمق الفلسفي المدعم بالخبرة العملية لمقدم الرسالة اللواء خالد فوده وإصراره على ثقل خبراته بما يفيد الأجيال القادمة من الباحثين بكافة مستوياتهم ،



ونوقشت الدكتوراة في قاعة أكتوبر بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا و الاستراتيجية ووسط حضور كبير من الوزراء والمحافظين وعدد من أساتذة الجامعات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات وقيادات قبائل بدو سيناء .

تمت مناقشة رسالة الدكتوراة بواسطة لجنة رفيعة المستوى، ضمت اللواء دكتور محمد عبد المنعم نعيم وعضوية كل من اللواء دكتور طه محمد السيد والأستاذ الدكتور صالح الشيخ.

وأجازت اللجنة بإجماع الآراء رسالة الدكتوراة المقدمة من اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، كما أشادت اللجنة بالمجهود البحثي والعمق الفلسفي المدعم بالخبرة العملية لمقدم الرسالة اللواء خالد فوده وإصراره على ثقل خبراته بما يفيد الأجيال القادمة من الباحثين بكافة مستوياتهم ، متمنين له دوام التوفيق.

FB_IMG_1701085202024

FB_IMG_1701085199397

FB_IMG_1701085196118