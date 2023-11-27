ماذا ينتظر العالم من COP 28 بالإمارات ؟ خبير بيئي يُجيب

قال الدكتور مجدي علام، الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، إن مؤتمر المناخ cop 28 الذي سيعقد في الإمارات الخميس المقبل يعد استكمالًا واستفادة من مؤتمر المناخ بشرم الشيخ الذي استضافته مصر العام الماضي، حيث إنها نجحت لأول مرة على مدار الـ27 عامًا أن يتم إنشاء صندوق لتعويض الخسائر والأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية.



وأضاف علام، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن صندوق الخسائر والأضرار يتطلب تشكيل مقر له، وأيضًا تشكيل لجنة للصندوق وسكرتارية دولية وتمويل دولي، مشيرًا إلى أن ذلك يعد أهم توصيات مؤتمر شرم الشيخ لذلك يجب إصلاح الضرر الذي حدث على مدار 500 سنة نتيجة الثورة الصناعية الكبرى، فكانت أمريكا وأوروبا من أوائل الدول التي تقوم بحرق الفحم بعد اكتشافه وكذلك البترول والغاز والمخلفات والكيروسين والمازوت وكل أنواع الطاقة والتي تسببت في تلوث البيئة.

وأفاد الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، أن سطح الكرة الأرضية زادت درجة حرارته على مدار 100 عام إلى 9. وهناك توقعات من العلماء بأن تتجاوز درجات الحرارة 1.1 بحلول 2050 مما سيكون هناك اضطرابات في فصول العام الاربعة، لافتًا إلى أن هناك بعض الفصول بدأت تختفي مثل الربيع والخريف، بل أصبح العام شتاء وصيف، نظرًا لان الاحتباس الحراري حبس الحرارة فوق سطح الكرة الارضية وبالتالي فإن الغلاف الجوي لم يتحمل الحرارة فأصبح هناك جفاف وأعاصير وكثبان رملية وتصحر وتملح للابار وقلة المياه العذبة.

وذكر علام، أن مصر خصصت 750 مليون دولار لحماية السواحل من الانقراض وإصلاح ما تسببت فيه الرياح، فضلًا عن ارتفاع مستوى مياه البحر نتيجة ذوبان الجليد الذي يزود نسبة المياه ويرفعها حوالي 40 سم، مما يؤثر على الثروة السمكية والأراضي التي تم تآكلها في أمريكا نتيجة ظاهرة النينو، لافتًا إلى انبعاثات القارة الإفريقية لا تزيد على 4 %.

وتابع، لابد خلال مؤتمر المناخ بالإمارات العمل على الالتزام الحقيقي والدقيق الصارم لخفض انبعاثات الاحتباس الحراري، لذلك يجب الاتفاق على ألا تزيد درجة الحرارة عن 1.1 درجة مئوية لأن ذلك سيكون الوضع كارثي، والتحول إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تمتلك مصر محطة بنبان بأسوان والتي تعد أكبر محطة طاقة شمسية في العالم.