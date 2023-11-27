يعمل بها 3000 عامل..

تفقد وزير العمل حسن شحاتة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، مصنع الشركة السويسرية للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية ببياض في بني سويف، وذلك في إطار جولة الوزير داخل مواقع عمل وإنتاج بالمحافظة، حيث حث الإدارة والعمال على العمل والحوار لتعزيز علاقات العمل وزيادة الإنتاج.

وسلم الوزير خلال الجولة عقود عمل لذوي همم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدمجهم في سوق العمل.

وشرح باسم سلطان نائب رئيس مجلس الإدارة، للوزير نشاط الشركة ودورها في التنمية وتوفير فرص العمل، وجهود الإدار في توفير بيئة عمل لائقة وصحية.

ويذكر أن مصنع السويسرية للملابس القطنية، يتم تصدير منتجاته من الـ"بنطلون" للخارج بنسبة 100% بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار سنويًا،وينتج 7 آلاف قطعة يوميًا بأيادي عمالة مصرية تصل إلى ما يقرب من 3000 عامل وعاملة معظمهم من أبناء بني سويف.

وزير العمل يزور الشركة السويسرية للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية ببني سويف

والمصنع تابع لمجموعة شركات عرفة التي تمتلك مجمعا صناعيا بمدينة بنى سويف على مساحة 150 الف متر مربع يحتوي على 3 مصانع تم بناؤها علي 25% من مساحة الأرض الكلية وهى: الشركة السويسرية للملابس القطنية "منطقة حرة خاصة، متخصصة فى تصنيع و تصدير الملابس الكاجوال لارقى ماركات الازياء العالمية"، وشركة "كريستال فور ماكينك شيرتس" المتخصصة فى صناعة وتصدير القمصان عالية الجودة، ومن أهم عملائها Massimo Dutti و Ben Sherman و Brooks Brothers و TED Baker ، وArmani ، وCintus وغيرها، إلى جانب "شركة كاميجيت" للملابس الجاهزة التي تم انشاؤها كمشروع مشترك بين شركة العرفة و بيت الازياء العالمى Ermenegildo Zegna.

ومجموعة شركات عرفة تحقق مبيعات سنوية تقدر بحوالي 250 مليون دولار امريكي، وتضم نخبة من الكوادر فى مجالات الادارة والاستثمار وصناعة الغزل والنسيج، ما يجعلها هدفاً رئيسياً لكبار المستثمرين، فضلاً عن دورها فى توفير 10 الاف فرصة عمل،في جميع فروعها..كما أن الشركة تلتزم بأعلي معايير الجودة للخامات المنتجة، وتوقيتات تسليم المنتجات إلي عملائها،حيث أن هناك قسما خاصا بالشركة لمراجعة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المتفق عليها لضمان جودتها.

وبدأ وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الإثنين،جولة ميدانية في مواقع عمل وإنتاج بمحافظة بني سويف، استقبله خلالها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وأحمد نظمي مدير مديرية العمل ببنى سويف.

وبدأت الجولة بلقاء مع المحافظ للتباحث بشأن ملفات مشتركة،خاصة تلك المُرتبطة بالتعاون بين أجهزة المحافظة ومديرية العمل هناك.

وشهد "الوزير" معرض منتجات، وحفل تَخرُجّ الدفعة الأُولى من برنامج تدريب مهني لدمج المرأة في سوق العمل،وتوفير فرص عمل لهن،وتَسليم المُتفوقات جوائز تُساعدهن على إقامة مشروعات صغيرة، وذلك بالتعاون مع "شركاء دوليين".

وزير العمل يزور الشركة السويسرية للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية ببني سويف

وتشمل جولة الوزير في بني سويف أيضا لقاءً مع "طرفي الإنتاج" داخل مواقع العمل، بشركة أنجل ييست مصر التابعة لشركة صينية، رائدة في مجال صناعة الخميرة، وذلك بهدف تعزيز علاقات العمل، والتأكيد على دعم الدولة للإستثمار المحلي والأجنبي، وصناعة بيئة عمل لائقة وصحية لصالح "أطراف العمل".

وسلم الوزير خلال جولته في المصنعين عقود عمل لذوي همم تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدمجهم في سوق العمل.

ويختتم الوزير جولته بالمحافظة بحضور ختام فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا"، المُنعقدة بمقر جامعة النهضة، والتي تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشآت التعليمية بالمحافظة.