نائب محافظ شمال سيناء يستقبل وزيري الصحة المصري ونظيرته الفلسطينية بالعريش

استقبل اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء، اليوم، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة المصري والدكتورة مي الكيلة ، وزير الصحة الفلسطينية في مطار العريش الدولي أثناء زيارتهم الي محافظة شمال سيناء.

وقال الخولي، أن وزير الصحة المصري ونظيرته الفلسطينية سيتفقدون معبر رفح البري والجرحى الفلسطينيين في مستشفي العريش، بجانب زيارة ميناء العريش البحري.

واستعرض الخولي الجهود التي قامت بها محافظة شمال سيناء بالتعاون مع مختلف الجهات في استقبال المساعدات المتنوعة وإيصالها إلي قطاع غزة، فضلًا عن استقبال الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم في مختلف المستشفيات في المحافظة وباقي محافظات الجمهورية.

بدوره أكد وزير الصحة المصري علي تخصيص أكثر من 150 سيارة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى عند معبر رفح، لتقديم الخدمة الطبية الآنية للعابرين من قطاع "غزة" إلى مصر، فضلا عن تجهيز 35 سيارة إسعاف بحضانات لنقل الأطفال المبتسرين من قطاع غزة إلى المستشفيات المصرية، حيث يتم علاجهم في 24 مستشفى، مؤكدا أن جميع المصابين بحالة جيدة ويتلقون الرعاية الصحية بأحدث البروتوكولات العلاجية.

ووجهت وزيرة الصحة الفلسطينية الشكر للقيادة السياسية المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي علي الجهود المبذولة تجاه فلسطين، بجانب توجيه الشكر الي وزير الصحة المصري علي استقبال الجرحى الفلسطينيين، والشكر لمحافظ شمال سيناء ونائبة والجهات المعنية علي استقبال المساعدات وإيصالها الي قطاع غزة.