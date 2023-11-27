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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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أخبار وتقارير

تحذير من فوضى الرجيم يسبب مشاكل في الرؤية والجلد والأعصاب والأنيميا

الدكتور ماهر القبلاوي
الدكتور ماهر القبلاوي

قال الدكتور ماهر القبلاوي أستاذ العلاج الطبيعي ورئيس جمعية الشرق الأوسط للعلاج البديل البحث عن الرشاقة هو حلم كل امرأة، والهوس بالريجيم هو أيضاً مشكلة كل امرأة المسألة تعدت حدود المعقول إلي ما يشبه الفوضى فأصبح البحث عن الرشاقة سببا لكثير من الأمراض التي تصيب النساء.

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وتأتي من بين هذه الأمراض، هشاشة العظام والأنيميا، ضعف الجهاز المناعي وأمراض القلب والعقم واليوم ندق ناقوس الخطر من فوضي الريجيم وأي نقص في أي مادة غذائية يسبب الآتي:

نقص فيتامين (أ) يسبب مشاكل في الرؤية والجلد.

نقص فيتامين "ب" يصيب الإنسان بالتوتر ومشاكل في الأعصاب.

نقص الحديد والزنك في الطعام يؤدي إلى الإصابة بالأنيميا وفقر الدم.

نقص الكالسيوم يصيب الإنسان بهشاشة العظام.

نقص فيتامين"سي" يؤدي إلى نزيف في الأسنان واللثة ويضعف المناعة.

ويضيف الدكتور ماهر القبلاوي تكرار الرجيم أو الإنقطاع لفترة ثم العودة مرة أخرى يعطي الجسم مناعة لعدم الاستجابة ومن هنا يفقد الرجيم جدواه وفاعليته وتكرار الرجيم الخاطئ يؤثر على الخلايا الطبيعية التي تعتبر جزءاً رئيسيا من مناعة الجسم ضد الأمراض والأجسام الغريبة التي تهاجمه.

ويطالب الدكتور ماهر القبلاوي بضرورة التوعية بأهمية الرجيم لكل فرد وتغيير الصورة السلبية للرجيم وقصره على المصابين بالسمنة فقط لأن هذه نظرة خاطئة فلكل شخص نظامه الغذائي الذي يجب الإلتزام به حسب احتياجات جسمه وبناء على استشارة الطبيب المتخصص دون إفراط أو مبالغة في هذا النظام الغذائي حتى لا نفاجأ فيما بعد بالإصابة بأمراض سوء التغذية وضعف جهاز المناعة ويكون من الصعب علاجها.

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