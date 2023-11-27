7 مبادئ تحكم الاستراتيجية الحديثة لهوائي الشبكة وأسباب أهميتها البالغة

قال دانييل باربيري، مدير تسويق عروض القيمة في إريكسون إن من نافل القول إن معرفة أين ومتى يجب تكثيف التغطية أو توسيعها، وما هي الأصول الطيفية الواجب استخدامها لتلبية الظروف المختلفة لأحمال حركة المرور، سيؤدي إلى تعزيز أو إضعاف القدرة على دعم حالات استخدام الجيل الخامس المتقدمة في السنوات العشر الراهنة.

وفي سياق متصل، يجب موازنة طموحات توسيع الشبكة بعناية فائقة مقارنة بتكلفة الاستثمار، بالإضافة إلى اعتبارات النشر الصارمة، واستهلاك الطاقة في الموقع والبصمة الكربونية للموقع.

لذلك فهذه العملية أشبه بلعبة شطرنج صعبة للغاية، أو فلنقل لعبة تتم وفق أبعاد متعددة، حيث تتغير المادة الخصم بشكل مستمر حسب الرغبة، سواء على صعيد الترتيب أو الموقع.

ومن المعروف جيداً أن تقنيات الراديو ذات الكفاءة الطيفية، مثل تقنية تجميع الموجات الحاملة متعددة النطاقات، ومشاركة الطيف، و أنظمة "Massive MIMO" متعددة المدخلات-متعددة المخرجات، تلعب دوراً محورياً في توفير تغطية الجيل الخامس المطلوبة ومعدل ذروة السعة. ومع ذلك، فهناك لاعب آخر مهم في هذه القصة، وهو لاعب ذو تأثير حاسم في تقديم أداء جيل خامس موفر للتكلفة والطاقة، وهو نظام الهوائي. ونظراً لأنه واحد من أهم الأجزاء التي تحدد الأداء في الشبكة الحديثة، فإن نظام الهوائي له تأثير قابل للقياس على جودة الشبكة واستهلاك الطاقة وبصمة الموقع والتكلفة الإجمالية للملكية. لذا، فشأنها شأن لعبة الشطرنج، تعد الاستراتيجية أساس كل شيء.

وفيما يلي المبادئ الاستراتيجية السبعة التي تعد حجر الأساس لتحقيق استدامة في عملية نشر نظام الهوائي بكفاءة وفعالية لشبكة الجيل الخامس وما فوقها.

· المبدأ الأول: الابتكار "غير المرئي" يتيح المجال أمام تقديم أداء متعدد النطاقات لا هوادة فيه: تعد أحدث التقنيات الثورية للمشعاع غير المرئي، في الحلول متعددة النطاقات عاملاً أساسياً لتلبية متطلبات أداء هذا الجيل التالي من الشبكات وتحقيق كفاءة الشبكة، مما يوفر مكاسب في كفاءة الشعاع تصل إلى ما يصل إلى 85%.

· المبدأ الثاني: أنظمة الهوائي الموفرة للطاقة ليست مهمة فقط لتحقيق الأهداف البيئية للشبكة، بل تعد أيضاً عاملاً حاسماً بالنسبة لأداء الشبكات والأعمال: وتلعب أنظمة الهوائيات متعددة النطاقات منخفضة الفقد دوراً رئيسياً في تقليل الانبعاثات الكربونية للشبكة، فضلاً عن أنها تسهل التكثيف والتوسع المستمرين للشبكة. كما أنها تساهم بشكل كبير في تقليل تكاليف الطاقة في الموقع.

· المبدأ الثالث: الأداء الصحيح للهوائي هو عامل تمييز في غاية الأهمية لجودة الشبكة: إن تصميم هوائي عالي الأداء يشبه إلى حد كبير تصميم طائرة، حيث أن ديناميكيات الموائع الحسابية واختبارات البيئة القاسية تجتمع معاً في باقة واحدة لتحسين الأداء الهيكلي والميكانيكي والكهربائي والارتقاء به إلى آفاق جديدة.

· المبدأ الرابع: عرض القيمة على المدى الطويل لأنظمة الهوائي تفوق عوامل التكلفة: يجب أن تركز أي استراتيجية مميزة لنظام الهوائي على أكثر من مجرد الاستثمار الرأسمالي، بل على عوامل القيمة طويلة الأجل، مثل طول عمر الأداء، وتوفير الطاقة، وإمكانيات النشر، وانخفاض معدل الانقطاعات، والكثير غير ذلك.

· المبدأ الخامس: الخدمات متعددة الطبقات هي العامل الرئيسي لإطلاق العنان لتجربة شبكة جيل خامس كاملة: يجب توفير شبكة جيل خامس متعددة الطبقات لتقديم تجربة جيل خامس كاملة. ويمكن لمزودي الخدمات تحقيق الكفاءة الطيفية المطلوبة، وتوفير موارد الموقع والمساحة من خلال تقنيات نظام هوائي متكاملة ومتداخلة، بما في ذلك تقنية Massive MIMO المهمة جداً.

· المبدأ السادس: تعمل الهوائيات المدمجة على تغيير تصميم الموقع: إن تقليل حجم معدات نظام الهوائي يحدث فرقاً ملموساً فيما يتعلق بإضافة التغطية والقدرة سواء للمواقع الحالية، أو المناطق الحضرية الكثيفة الجديدة. ويتطلب ذلك في العديد من الحالات، أسلوباً جديداً لنشر الموقع، حيث تلعب الحلول الجديدة دوراً رئيسياً في ذلك.

· المبدأ السابع: الأداء المتقدم لإشارة الشبكة يمكن أن يفتح المجال لتغطية وسعة من المستوى التالي: تعد تقنيات الهوائيات المتعددة، مثل تشكيل الشعاع والتشكيل الفارغ وتعدد الإرسال المكاني، مكونات أساسية لتوفير تغطية وقدرة مثالية لشبكة الجيل الخامس، ومع ذلك، ينبغي على مزودي الخدمة تنفيذ المفاضلة بشكل صحيح.

وكما في لعبة شطرنج صعبة ومعقدة تتم وفق أبعاد ومستويات متعددة، فإن نجاح شبكة الجيل الخامس الحديثة يعتمد على استراتيجية مدروسة جيداً لنظام الهوائي. ويتغير العامل المؤثر في هذه اللعبة متعددة الأبعاد بصورة مستمرة، الأمر الذي يتطلب القدرة على التكيف والدقة.

وكما أن الاستراتيجية تعتبر أمراً بالغ الأهمية في لعبة الشطرنج، فإن المبادئ الاستراتيجية السبعة سابقة الذكر تعد ضرورية للحفاظ على عملية فعالة لنشر نظام الهوائي لشبكة الجيل الخامس وما فوقها. ولا نكشف سراً إذ نقول بأن إريكسون، الشركة الرائدة في حلول الهوائيات، تعد في صدارة هذه التطورات الاستراتيجية، حيث إنها تتفوق في مجال التقنيات المبتكرة التي تتيح تقديم أداء أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة لشبكة الجيل الخامس.