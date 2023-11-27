تكريم رئيس جامعة الفيوم السابق فى مؤتمر الإقتصاد الأخضر ومسار التنمية المستدامة

تم تكريم الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم السابق على هامش مؤتمر الإقتصاد الأخضر ومسار التنمية المستدامة.

وكان الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس الجامعة الأسبق، وأستاذ جيولوجيا المياه قد شارك فى المؤتمر الدولى السابع للمنتدى الاستراتيجى تحت عنوان "الاقتصاد الأخضر ومسار التنمية المستدامة" والذى اقيم تحت رعاية وزارت الإنتاج الحربى والبيئة والتموين والتجارة الداخلية وينظمه المنتدى الاستراتيجى للتنمية وذلك بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

ورأس فعاليات المؤتمر الدكتور علاء رزق، رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية وضيف شرف المؤتمر الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكتولوجيا والنقل البحرى. واقيم امس باحد الفنادق فى القاهرة .

ومن جهة أخرى نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة المصرية للتعلم الإليكتروني الأهلية اليوم الاثنين ندوة بعنوان "دور نهر النيل في ظل الظروف الراهنة" والتي حاضر خلالها الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم السابق وأستاذ جيولوجيا المياه.وأقيمت تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، والدكتور هشام محمد عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

حضر الندوة الدكتور محمد أغا منسق عام الجامعة المصرية للتعلم الإليكتروني الأهلية (مركز الفيوم)، والدكتور محمد المصري مدير برنامج الدراسات التجارية وإدارة الأعمال والمشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

تحدث الدكتور أحمد جابر شديد عن أزمة نقص المياه حول العالم مسترشداَ بالإحصائيات التي تؤكد أن أكثر من مليار شخص لا يستطيعون الوصول إلى مياه صالحة للشرب، وأن ٤٠ ٪ من سكان أفريقيا يفتقرون إلى مياه نظيفة، وأن ٨٠ ٪ من سكان جنوب آسيا يعانون من تدهور جودة المياه.

كما أوضح أن احتياج سكان مصر والذي يبلغ تعدادهم حوالي ١٠٥ ملايين نسمة يصل إلى ١١٤ مليار متر مكعب ولكن المتاح حاليًا حوالي ٦٠ مليار متر مكعب فقط، ولذلك تم وضع حلول فورية بديلة مثل إنشاء محطات تحلية مياه البحر، ومياه الري والزراعة.

وأضاف أن ظاهرة التغير المناخي يؤثر في موارد مصر المائية المتاحة وخاصةََ ارتفاع درجة الحرارة وتناقص كميات الأمطار بالإضافة إلى أن مصر تستضيف حوالي ٩ ملايين لاجئ بحاجة إلى ٩ مليارات متر مكعب من المياه.

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