تحقيقات موسعة حول حقيقة التلاعب بامتحانات مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض ببسيون

أجرت الشؤون القانونية بإدارة بسيون التعليمية تحقيقات موسعه حول حقيقة التلاعب في أوراق الإجابات بكنترول النقل في السنوات الماضية وخاصة العام الدراسي 2022/2023 بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الاعدادية للبنين من العاملين بكنترول المدرسة.

ترجع الواقعه الي تقديم أحد العاملين بالمدرسة بشكوي إلي مدير المدرسه اتهم فيها أحد العاملين بالكنترول في مساعدة أحد الطلاب والكتابه في ورقة الإجابه وبدوره قام مدير المدرسه بتصعيد الأمر إلي الإدارة التعليميه ببسيون والتي بدورها فتحت تحقيقات موسعه وإحالة الشكوي إلي الشؤون القانونيه وكلفت الإدارة التعليميه تشكيل لجان متخصصه من الموجهين بالإداره في مختلف التخصصات لبحث أوراق الإجابه وحقيقة التلاعب في أوراق إجابات في الصفين الأول والثاني الإعدادي التيرم الأول والثاني للعام 2022/2023 وبعض السنوات السابقه وتجنبا لحالة الشك قام مدير الإدارة التعليميه ببسيون بنقل عددا من المدرسين العاملين بالكنترول ومدير المدرسه الي مدارس أخري حتي تنتهي التحقيقات وتنتهي اللجان من فحص أوراق الإجابات بينما قامت لجنة الموجهين بالإداره بأخذ عينه عشوائيه من كراسات الإجابه في مختلف التخصصات لفحصها وكتابة التقرير النهائي فيها وقامت اللجنه بتشميع الكنترول الخاص بالمدرسه تجنبا للعبس فيه وفتح حجرة أخري لكنترول جديد حتي لا تتعطل أعمال الإمتحانات المقبله للمدرسه نظرا لطول فترة التحقيقات.

وعلمت الوفد من مصادرها بأن الشؤون القانونية بالإدارة التعليمية قد أحالت الشكوي إلي النيابة الإداريه لمواصلة التحقيقات