حزب المؤتمر: نحشد الجاليات المصرية في الخارج للمشاركة بالعملية الانتخابية

دعا الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، جموع المصريين بالخارج للمشاركة بكثافة فى العملية الانتخابية التي ستجرى بداية من يوم الجمعة المقبل، 1 ديسمبر، قائلا:" المشاركة واجب واستحقاق دستورى، وعلى الجميع ان يشارك فى هذا الحدث والاستحقاق الدستوري العظيم للحصول على الحق الدستورى وفى نفس الوقت لدعم الوطن فى مرحلة فارقة".

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن المشاركة فى العملية الانتخابية بكثافة فرصة جيدة للأحزاب السياسية ودور أساسي لمعظم الأحزاب لمزيد من التواجد على الأرض، خاصة وأن هذا الاستحقاق الدستوري الأهم والأبرز أحد المواقف التى تجتهد فيها الأحزاب كى تستطيع أن تؤدى فيها بشكل جيد والوصول أكثر للمواطنين وتدعيمها لمرشح معين، وتوضح لماذا أيدت هذا المرشح، ومن هنا تكون المشاركة بكثافة وقوة فى العملية الانتخابية.

وأشار غنيم، إلى أن الجميع مطالب بالتعبير عن رأيه، والخروج لاختيار مستقبل مصر والمشاركة في عملية البناء والتنمية، خاصة في هذه الظروف والمخاطر المحيطة بالمنطقة بأكملها، متابعا:" الدولة قدمت جهود عديدة من أجل تسهيل إجراءات الاقتراع سواء فى الداخل او الخارج، وهذا بدوره يتطلب من الجاليات المصرية فى الخارج أن يكونوا نموذج في المشاركة الانتخابية خاصة وأنهم سفراء للمشهد السياسي في مصر بجميع دول العالم.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الحزب على استعداد تام لعملية الاقتراع بالخارج، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات والقرارات وغرف المتابعة اللحظية لمنع وجود أية ملاحظات قد تواجه الناخبين أثناء عملية الاقتراع، وذلك فى إطار الدور الذى يقوم به الحزب للمشاركة فى هذا الاستحقاق الدستوري الأهم والأبرز على كافة الأصعدة.