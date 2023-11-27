مجمع إعلام سوهاج يواصل ندواته فى حملة "صوتك مستقبلك .. انزل وشارك"

واصل مركز إعلام سوهاج ندواته عن حملة "صوتك مستقبلك .. انزل وشارك" من أجل تنمية وعى الشباب بالمشروعات القومية الكبرى واثرها على التمية ، التى اطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات ، وذلك من خلال لقاء جديد داخل جامعة سوهاج بمدرج كلية الهندسة .

صرحت بذلك إيمان إمام مدير مركز إعلام سوهاج، مضيفة بأن اللقاء يأتى برعاية كريمة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ، و الدكتورخالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب وسعادة الأســـتاذ الدكتوراحمد قاسم عميد الكلية وكوكبة من اعضاء هيئة التدريس وحشد كبير من الطلاب

وقد بدأت الندوة بالسلام الجمهورى ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم كلمة سعادة العميد الذى تحدث عن الانجازات التى شهدتها الدولة المصرية والمشروعات القومية الكبرى والبنية التحتية القوية وشبكة الطرق والكبارى الهائلة ومشروعات الامن الغذائي ومشروع حياة كريمة والذى نالت محافظة سوهاج ومراكزها السبعة حظ وافر من هذه المبادرة التى تهدف لتحسين جودة المواطن السوهاجى ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات لذا لابد ونوه لضرورة متابعة الانجاز والتطور.

وتناول الاستاذ الدكتور حمدى الشريف الحديث عن نشأة الديموقراطية في النظم والمجتمعات الغربيةوكيف تطورت واثرت فى وعى الشعوب وتحدث عن العوامل المؤثرة في تنمية الوعى واسهامات الفلاسفة والمفكرين للديموقراطية وتعريفهم لها من منظور علمى واجتماعى وتحدث عن التجربة المصرية واهمية رفع الوعى للنهوض بالامة ودور الشباب المؤثر والفعال فى العملية السياسية والذى ينعكس فى مدى مشاركته فى الاستحقاقات الانتخابية والاقبال عليها واختتم اللقاء بالصور الجماعية مع الطلاب