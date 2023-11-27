الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

معركة تنتهي بوفاة طالب وإصابة والده وأحد أقاربه بالقليوبية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالب "مصاب بجرح نافذ وتوفـى أثناء إسعافه"، ووالده ونجل خالته "مصابان بجروح وكسور متفرقة بالجسم"). 

بالفحص تبين قيام (مالك محل أدوات منزلية وأنجاله الثلاثة) بالتعدى عليهم بالضرب وإحداث إصابتهم والتى أودت بحياة أحدهم، وذلك بسبب خلافات الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام برئاسة بمشاركة مديرية أمن القليوبية من ضبطهم وبحوزة أحدهم الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة (سلاح أبيض "سكين").

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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