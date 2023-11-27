شبانة: استئناف جديد من محامي كهربا

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان محامي كهربا استأنف على قرار الفيفا الالزامي بشأن قرار السداد الفوري.

وأضاف شبانة ان هذا الاستئناف من المتوقع ان يقبل، وهذا القبول ربما يزيد في مماطلة ازمة اللاعب لسنة جديدة اخرى بسبي الاجراءات ومطالبة الحيثيات

واختتم شبانة قائلا ان محامي اللاعب زكي وبدأت اشعر بمحاولات للمماطلة في القضية حتى اعتزال اللاعب .

يذكر ان الأهلي قد تقدم بعرض لنادي الزمالك لتقسيط المبلغ منذ فترة قليلة ولكن تم رفضه على الفور.

في سياق متصل يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مشواره في بطولة الدوري الممتاز غد الثلاثاء ، عقب مواجهته الأخيرة أمام الجونة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويلاقي الأحمر نظيره سموحة على ملعب المقاولون العرب ، في تمام السابعة مساء الغد، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1 ، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية.