محافظ كفر الشيخ يستقبل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية

استقبل محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، و عمرو البشبيشى نائب المحافظ، بديوان عام المحافظة، الإثنين، وفد الهيئة العامة للتنمية الصناعية، برئاسة الدكتور ناهد يوسف رئيس، الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، اللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد، اللواء حازم عنان نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، العميد أحمد عمارة، المستشار العسكرى للمحافظة، اللواء محمد سليم، رئيس الإدارة المركزية لأقاليم الهيئة، أمير البرنس، مدير عام إدارة تراخيص الدفاع المدني والسلامة والصحة المهنية.

وذلك لافتتاح فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبحث عدد من محاور دعم التنمية الصناعية والتوسع في الأنشطة الصناعية التنموية والانتاجية المختلفة وتطوير المناطق الصناعية ورفع معدلات التنمية بالمحافظة، وزيارة عدد من المصانع بمنطقة بلطيم الصناعية.