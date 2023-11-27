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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

العكلوك :إسرائيل تعمل على تكرار سيناريو نكبة 1948 من تطهير عرقي وإبادة جماعية

السفير العكلوك
السفير العكلوك

 قال مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، أن إسرائيل تعمل على تكرار سيناريو نكبة 1948 من تطهير عرقي وتهجير قسري وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

 أضاف السفير العكلوك، خلال كلمته، اليوم الإثنين، أمام المجلس العربي للسكان، أنه تم قصف الشعب الفلسطيني بغزة 45 ألف طن من المتفجرات على مدار 48 يومًا، حيث تعمل على استئناف تكملة الحرب غدًا الثلاثاء.

ولفت إلى أن إسرائيل أسقطت 1000 طن من المتفجرات يوميًا، أي أن إسرائيل أسقطت على غزة ما يعادل 3 قنابل نووية.. متسائلًا ماذا تبقى من القانون الدولي؟! وأين حقوق الإنسان؟

 أضاف السفير العكلوك، إسرائيل ترتكب جرائم حرب وضد الإنسانية، وتغير قواعد القانون الدولي وتغير قواعد قوانين الحروب.. مطالبًا بضرورة تنفيذ قرارات القمة العربية والإسلامية.

 طالب السفير العكلوك محكمة الجنائية الدولية بالبدء الفوري بالتحقيق مع قادة الاحتلال والدول الإسلامية الأعضاء بمجلس الأمن وعدد 4 دول أن يكون لها دور فاعل وضاغط.

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