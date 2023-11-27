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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 17 شخصًا في حادثين "تفاصيل"

سيارات إسعاف
سيارات إسعاف

أصيب 17 شخصًا فى حادث سير بـ طريقي الإسكندرية والفيوم الصحراوى، وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادثين ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الفيوم الصحراوى، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث.

تبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 11 شخصًا.

فى سياق متصل فقد تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين أعلى طريق إسكندرية الصحراوي، وتبين بالفحص إصابة 6 أشخاص نتيجة الحادث وقام رجال المرور برفع أثار الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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