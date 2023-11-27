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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أبرزها الموافقة على مدونة السلوك المهني.. مجلس نقابة المحامين يصدر عدة قرارات

مجلس نقابة المحامين
مجلس نقابة المحامين خلال الاجتماع

عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة  عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الأحد الموافق 26/11/2023، اجتماعًا بحضور  أعضاء المجلس، لمناقشة الموضوعات المطروحة ضمن جدول الأعمال، وقرر المجلس التالي:

أولا: الموافقة بالإجماع على مدونة السلوك المهني.

ثانيًا: الموافقة على تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة لمراجعة الصياغة اللغوية لمدونة السلوك المهني.

ثالثاً: الموافقة على أن تستعين لجنة مراجعة الصياغة بمن ترى الاستعانة بهم لسرعة إنجاز أعمالها تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية يوم 20/12/2023.

رابعًا: الموافقة على عقد اجتماع المجلس المقبل يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2023.

 مجلس نقابة المحامين خلال الاجتماع
 مجلس نقابة المحامين خلال الاجتماع
 مجلس نقابة المحامين خلال الاجتماع
 مجلس نقابة المحامين خلال الاجتماع
 مجلس نقابة المحامين خلال الاجتماع
 مجلس نقابة المحامين خلال الاجتماع

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