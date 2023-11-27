أبرزها الموافقة على مدونة السلوك المهني.. مجلس نقابة المحامين يصدر عدة قرارات

عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الأحد الموافق 26/11/2023، اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الموضوعات المطروحة ضمن جدول الأعمال، وقرر المجلس التالي:

أولا: الموافقة بالإجماع على مدونة السلوك المهني.

ثانيًا: الموافقة على تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة لمراجعة الصياغة اللغوية لمدونة السلوك المهني.

ثالثاً: الموافقة على أن تستعين لجنة مراجعة الصياغة بمن ترى الاستعانة بهم لسرعة إنجاز أعمالها تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية يوم 20/12/2023.

رابعًا: الموافقة على عقد اجتماع المجلس المقبل يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2023.

مجلس نقابة المحامين خلال الاجتماع

مجلس نقابة المحامين خلال الاجتماع

مجلس نقابة المحامين خلال الاجتماع

مجلس نقابة المحامين خلال الاجتماع

مجلس نقابة المحامين خلال الاجتماع