سهلة وصحية.. طريقة عمل لازانيا الباذنجان

لازانيا الباذنجان من الوصفات السريحة والصحية التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد ومضادات الأكسدة المهمة لصحة جسمك، وللوقاية من السرطان، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير لازانيا الباذنجان الصحية.

لازانيا الباذنجان

طريقة عمل لازانيا الباذنجان

المقادير

- الباذنجان : 3 حبات (مقطع شرائح)

- اللازانيا : عبوة (قطع لازانيا بالسبانخ)

- طماطم : 2 حبة (مقطعة قطع كبيرة)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- جبن الشيدر : كوب (مبشور)

- الماء : نصف كوب

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- ريحان : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- الكراث : كوب (مقطع)

- السكر البني : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- صلصة طماطم : 4 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير

في قدر على النار سخني زيت الزيتون، وأضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يذبلا.

أضيفي الطماطم، وصلصة الطماطم، والريحان، وقلبي المكونات جيداً.

صُبي الماء واتركي الخليط على النار حتى الغليان.

اهرسي الخليط واتركيه على النار لحوالي 12 دقيقة، ثم ارفعيه عن النار.

في مقلاة على النار سخني الزيت، وأضيفي الكراث والسكر البني وقلبي حتى يذبل.

وزعي شرائح الباذنجان في صينية فرن، وأدخليها إلى الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لحوالي 20 دقيقة.

ادهني صينية بالزبدة ووزعي بها شرائح اللازانيا، ثم طبقة من الباذنجان، ثم من خليط الكراث وأخرى من خليط الطماطم، وهكذا حتى تنتهي الكمية.

أدخلي صينية اللازانيا إلى الفرن لمدة 50 دقيقة حتى تمام النضج، ثم قدميها ساخنة.

فوائد تناول الباذنجان

يعزز صحة القلب

ليس فقط لتخفيف فقر الدم، ولكن الباذنجان مفيد أيضًا في تعزيز صحة القلب. يرتبط بوجود الأنثوسيانين الذي يساعد على تقوية عمل القلب علاوة على ذلك ، فهو يساهم في تقليل الكوليسترول "الضار" ويعمل كمضاد قوي للأكسدة، ويحفز امتصاص الكوليسترول الحميد "الجيد" وبالتالي، إذا كنت تأكل الباذنجان بانتظام، فستحصل على فوائد مضاعفة تعزز صحة القلب وتمنع فقر الدم أيضًا.

يقي من السرطان

يحتوى الباذنجان على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض السرطانية المختلفة، كما يحتوي قشر الباذنجان على جليكوسيدات سولاسودين رايمونسل، والذي قد يستخدم كعلاج موضعي لقتل خلايا سرطانات الجلد غير الميلانينية.

التحكم في مستوى السكر في الدم

يعرف الباذنجان بإحتوائه على الألياف الغذائية، التي تعمل على إبطاء معدل امتصاص السكر في الجسم، وبالتالي منع حدوث ارتفاع مفاجئ في سكر الدم، كما تلعب المركبات النباتية في الباذنجان دوراً هامًا في تحفيز إفراز الإنسولين المسؤول عن خفض مستوى سكر الدم.

يعزز فقدان الوزن

اتضح أن تناول الباذنجان يمكن أن يساعدك في تعزيز فقدان الوزن، ويرتبط ذلك بوجود سعرات حرارية منخفضة وعدم وجود دهون، ووجود الألياف أيضًا نتيجة لذلك، ستجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، ويوصى باتباع نظام غذائي متوازن عن طريق تناول الفواكه والخضروات الأخرى أيضًا.