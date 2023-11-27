السفيرة هيفاء أبو غزالة: لا تنمية مستدامة بدون سلام

خلال فاعليات المجلس العربي للسكان والتنمية



أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي السافر لدولة فلسطين.

ودعت السفيرة أبو غزالة لبذل مزيد من الجهد لدعم استمرار تدفق ودخول المساعدات الطبية العاجلة ولتوفير الاحتياجات الطارئة من ماء وغذاء ودواء ووقود للشعب الفلسطيني الباسل في هذا الوقت العصيب.

وأضافت خلال كلمتها صباح اليوم الاثنين خلال افتتاح اعمال الدورة العادية (5) للمجلس العربي للسكان والتنمية :"أننا ومنذ بدء العدوان الغاشم على غزة نتساءل حول المفاهيم والشعارات التي بنينا عليها عملنا التنموي، هل لا زالت قائمة؟ إن أشلاء أبنائنا في غزة مطبوعة في اعيننا نراها حتى حين نحاول ان نستريح من الم المتابعة، صور الأمهات اللواتي فقدن ابنائهن، اصواتهن، صرخاتهن تطاردنا حتى في احلامنا، قوة الإرادة والإصرار على الصمود رغم الألم والدمار والرعب تعلمنا دروسا في الحياة لم نتخيل حتى وجودها. كل هذا وشعار التنمية العالمي ان لا يترك أحد خلف الركب وسكان غزة متروكون بين شهيد وجريح ونازح وطبيب ومسعف وصحفي".

ودعت السفيرة هيفاء أبو غزاله المجلس لإغاثة غزة من خلال المساهمة في صندوق دعم صمود الشعب الفلسطيني في قطاع فلسطين في الأمانة العامة.

وتابعت كلمتها أن الامانة العامة قامت بتدشين قافلة المساعدات الانسانية مع الهلال الأحمر المصري المقدمة من مجلسي وزراء الصحة العرب ووزراء الشؤون الاجتماعية.

وتقدمت بالشكر للدكتور خالد عبد الغفار رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب و الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر لتمرير هذه المساعدات لأهلنا في القطاع.



مشيرة الي ان المساعدات الانسانية يجسد مبدأ عدم اهمال أحد الا انه تدبير مؤقت لا يمكن ان يكون بديل عن الحلول المستدامة طويلة الأجل؛ فغياب السلام يقوض الأمن البشري وفرص التنمية المستدامة ورفاه الشعوب نتيجة لخسارة مئات الألاف من الارواح وتدمير الممتلكات والبنى التحتية ونزوح الملايين وتزايد أوجه عدم المساواة وتفاقم مواطن الضعف والهشاشة بمختلف ابعادها، (فلا تنمية مستدامة بدون سلام ولا سلام بدون تنمية مستدامة).