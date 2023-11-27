دوري أبطال آسيا.. موعد الصدام الشرس بين السد القطري والشارقة الإماراتي

يستضيف فريق الشارقة الإماراتي مساء اليوم الإثنين، ضيفًا من العيار الثقيل، وذلك عندما يلتقي مع ضيفه السد القطري علي إستاد مدينة الشارقة الإمارتية، ضمن إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أسيا لكرة القدم لموسم 2023/2024.

ويدخل كلا الفريقين لعمل مباراة قوية من أجل الفوز والحصول علي العلامة الكاملة لضمان الصعود للمرحلة التالية من البطولة.

موعد مباراة الشارقة والسد في الجولة الـ5 من دوري أبطال أسيا

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الشارقة والسد القطري مساء يوم الإثنين، في تمام الساعة الـ5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الـ6:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الشارقة والسد

من المقرر أن تنقل المباراة عبر: قناة أبوظبي الرياضية وقناة دبي الرياضية مباراة الشارقة والسد القطري في مباراة الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2023-24 بالإضافة إلى قناة BeIN Sports AFC القطرية وقناة SSC 1 HD السعودية.

ترتيب المجموعة الخامسة قبل صدام اليوم

يحل الشارقة في المركز الأول في ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثمان نقاط حققها من فوزين وتعادلين، أما في المركز الثاني فقد جاء ناساف الأوزبكي برصيد 7 نقاط بينما يأتي السد القطري في المركز الثالث برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل أما الفيصلي الأردني في المركز الرابع بثلاث نقاط بعد فوز وحيد .