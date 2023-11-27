تاج الدين: التأمين الصحي الشامل يخدم كل مواطن بمواصفات عالمية (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشؤون الصحية والوقاية، إنّ مشروع التأمين الصحي الشامل الذي أطلقه الرئيس السيسي في محافظة بورسعيد، والذي احتفلت الدولة بإطلاقه يخدم كل المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الإثنين، أن هذه المنظومة تشمل كل مواطن في مصر بتقديم خدمات صحية بمواصفات قياسية وعالمية ترضي المنتفع وأسرته ومقدمي الخدمات الطبية، كما أن لهذه المنظومة جزء وقائي.

وأوضح أن أكبر مبادرة صحية أطلقتها الدولة هي 100 مليون صحة، حيث يجري الكشف على المواطن سواء كان مريضًا أم لا، ودون شك كان هناك حالات كثيرة مصابة بأمراض دون أن تعي هذا، فهناك أمراض تكون صامتة لفترات طويلة جدا مثل ارتفاع ضغط الدم الشرياني ومرض السكر.

التأمين الصحي الشامل تسهم في استكشاف الأمراض الوراثية والجينية

وأشار إلى أنّ منظومة التأمين الصحي الشامل كانت رغبة ملحة، مشددًا على أنها مستقبل تقديم الرعاية الصحية.

وأكد أن التأمين الصحي الشامل أصبح مُلحا لأن الرعاية الصحية أصبحت مكلفة ومهمة وجزءًا وقائيًا واستكشافيًا مهمًا للغاية.

وذكر أن منظومة التأمين الصحي الشامل انطلقت بخريطة لتطبيق التأمين الصحي الشامل في كل أنحاء الجمهورية، ودون شك، فإن المنظومة ستشهد أطباء أسرة لديهم حزمة من الخدمات الوقائية والعلاجية يمكنهم تقديمها للمرضى، وتحت رعاية الطبيب يوجد 5 آلاف شخص بمتوسط ألف أسرة، وكلهم لديهم ملفات صحية من أجل معرفة الحالة الصحية للأب والأم والأبناء وكل ذلك يساهم في استكشاف أي أمراض وراثية أو جينية عند الأطفال والكبار.