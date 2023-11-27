تفاصيل وموعد حفل يحيي خليل المقبل

يستعد الموسيقار يحيى خليل، لاحياء حفلاً موسيقيًا في دار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الصغير يوم 15 شهر ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يقام الحفل في الثامنة مساء، ويتضمن باقة من أشهر أعماله التي تتميز بشكلها الفنى المتفرد وتمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز إلى جانب مختارات من مؤلفات الجاز العالمية وتنويعات على عدد من أشهر ألحان الموسيقى العربية برؤيته الخاصة.

معلومات عن يحيى خليل

يشار إلى أن يحيى خليل، رائد موسيقى الجاز في مصر والشرق الأوسط، بدأ مسيرته عام 1966 عندما سافر للدراسة في الولايات المتحدة، وساهم في إنشاء فرقة رباعى القاهرة لموسيقى الجاز 1957 وقام بتأسيس أول فرقة له عام 1979.

شارك في تقديم العديد من البرامج التلفزيونية منها (عالم الجاز) وتقديم موسيقى برنامج (حكاوي القهاوي)، كما شارك في أعمال فنية وسينمائية، شارك مع العديد من المطربين المشهورين منهم محمد منير، وقام بتقديم العديد من الحفلات حول العالم، وتم تكريمه عدة مرات.