وزير الرياضة يهنئ اتحاد الكانوي والكياك بحصاد ١٢ميدالية في البطولة الأفريقية بنيجيريا

قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التهنئة إلى كجلس إدارة الاتحاد المصري للكانوي والكياك، برئاسة اللواء أيمن شويته بعد تحقيق بعثة المنتخب المصري (١٢) ميدالية، بواقع (١) ميدالية ذهبية، (٦) ميدالية فضية، و(٥) ميدالية برونزية، وذلك في ختام منافسات البطولة الإفريقية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، والتي أُقيمت في نيجيريا.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، علي دعم الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة؛ الدائم والمستمر لكافة الفرق والمنتخبات الوطنية لتحقيق المزيد من الإنجازات، وحرصه المتواصل على تحفيزهم لتحقيق المزيد الإنجازات في المستقبل، كما أكد الوزير على الحرص توفير كل الدعم والإمكانيات للرياضيين والفرق الوطنية للمساهمة في تحقيق نجاحات مستمرة في مختلف الرياضات.

وكانت لاعبة المنتخب سما فاروق، قد نجحت من خلال البطولة في التأهل إلى أوليمبياد باريس، لتكون أول لاعبة تتأهل من لعبة الكياك والكانوي، في البطولة الأفريقية التي أُقيمت بمشاركة 12 دولة، هي: “مصر، المغرب، تونس، الجزائر، غانا، نيجيريا، السنغال، أنجولا، ساوتومي، جنوب إفريقيا، موزمبيق، كوت ديفوار”.

واختتم منتخب مصر للكانوي والكياك مشاركته في البطوله الأفريقيه للكانوي والكياك والتي أقيمت بمدينة أبوجا بنيجيريا خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبربمشاركة 12 دولة.

وشهدت البطولة تأهل اللاعبه سما فاروق إلى دورة الألعاب أوليمبية باريس 2024 بعد تتويجها بالميدالية الفضية في منافسات 500م فردي كياك.

كما شهدت البطولة حصد منتخب مصر ل 12 ميدالية متنوعة بواقع ميدالية ذعبية و6 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية جاءت على النحو التالي:

حصد الزوجي المختلط سما فاروق و علي حسن المركز الاول و ذهبية 500م كياك، حقق الزوجي محمد خالد و سهيل احمد المركز الثاني و فضية 500 م كياك ، فازت فرح هويدي بالمركز الثاني و فضية فردي 500م كانوي ، حققت اللاعبة سما فاروق فضية فردي 500 م كياك ، و حقق زوجي سيدات الكانوي المكون من فرح هويدي و ايه عبد الخالق فضية 500 م كانوي ، حصد زوجي السيدات سما فاروق و هنا حسين فضية 200م كياك ، حصد الزوجي فرح ايمن و محمد جوده فضية زوجي المختلط 200 م كانوي.كما حقق اللاعب علي حسن برونزية 1000 م كياك، و حصل زوجي الكياك المكون من يوسف ممدوح و حمزه ايمن علي برونزية 500 م كاياك , و حصل الزوجي يوسف ممدوح و لمار احمد علي المركز الثالث و برونزية زوجي مختلط 200 م كياك ، حققت اللاعبه فرح هويدي المركز الثالث و حصدت برونزية 200 م فردي كانوي. حقق سهيل احمد و حمزه ايمن المركز الثالث و برونزية 200م كياك

تتكون البعثة المصرية من العميد دكتور خالد سمير نائب رئيس الاتحاد رئيسا للبعثة، الكابتن أحمد وجدي مدربا، باسل تهامي إداريا، , عبد الحميد طارق فنيا، واللاعبين سما فاروق، محمود شوشة، محمد طارق، فرح هويدي، آية محمد، يوسف ممدوح، حمزة أيمن، سهيل أحمد، محمد خالد، علي حسن، إسلام هاني، محمد جمال، هنا محمد، لمار أحمد.