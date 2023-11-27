نوة القاسم الأخطر في الإسكندرية.. تبدأ 4 ديسمبر

تشهد محافظة الإسكندرية خلال فصلي الخريف والشتاء عدم استقرار الأحوال الجوية نتيجة لتعرضها للعديد من النوات التي تُلقي بظلالها على بعض المحافظات، إذ تختلف تسميتها وعدد أيامها وموعدها وفقًا لحالة البحر وارتفاع الأمواج وسقوط الأمطار.

نوة القاسم الأخطر



وبعدما تعرضت الإسكندرية لنوة المكنسة خلال الأيام القليلة الماضية، تستعد المحافظة لاستقبال نوة القاسم التي تعد الأخطر والأشد والأعنف التي تشهدها على مدار العام.



النوة هي ظاهرة مناخية يحدث فيها هبوب شديد للرياح مما يُثير اضطراب البحر، وقد تشمل أمطارًا غزيرة يتبعها سيول وارتفاعٌ في موج البحر، وهي ظاهرة طبيعية مُرتبطة بتغيرات الطقس وفصول العام.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن نوة القاسم:

تبدأ نوة قاسم في 4 ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام كل عام

يصاحب النوة عواصف جنوبية غربية.

تعد نوة القاسم من أخطر النوات التي تتعرض لها محافظة الإسكندرية.

سميت النوة بذلك الاسم نسبة إلى أحد أبناء الصيادين، ويدعى "قاسم" الذي تعرض للغرق في تلك النوة.

يصاحب النوة أمطار غزيرة ورياح وعواصف وانخفاض في درجات الحرارة.

تسبب "نوة قاسم" عادة في اضطراب وارتفاع أمواج البحر المتوسط ما قد يؤدي إلى وقف حركة الصيد والملاحة البحرية..

وقد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس، موضحة استمرار انخفاض في درجات الحرارة مقارنة بالأمس بمعدل من 2 إلى 3 درجات مئوية ليسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء حتى السبت المقبل.