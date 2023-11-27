موعد مباراة النصر ضد برسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا

يستعد فريق النصر السعودي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمهمة قوية مساء اليوم الإثنين، وذلك عندما يستضيف نظيره برسبوليس الإيراني، علي ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر منافسات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة نادي النصر وبرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة النصر وبرسبوليس الإيراني، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية.

وتنقل مباراة نادي النصر وبرسبوليس على مجموعة قنوات، SSC Hd 1 و beIN Sports AFC HD2والكأس القطرية.

معلق مباراة نادي النصر وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا

- خالد الحدي، على قنوات الكأس القطرية.

- رؤوف خليف ومشاري القرني، على قنوات SSCالسعودية.

- عصام الشوالي، على قنوات بي إن سبورت.