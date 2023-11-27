تعيين 812 معلم مساعد رياض اطفال بالدقهلية

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين تعيين 812 معلم مساعد رياض اطفال ومعلم مساعد للصفوف الأولي ، حيث تم الموافقة علي تعيين 516 معلم مساعد رياض اطفال ، وتعيين 296 معلم مساعد فصل للصفوف الأولي ، ضمن الدفعة الأولي من مسابقة 30 الف معلم والتي تم الإعلان عنها بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال الفترة من 2/7/2022 حتي 24/7/2022 .

وأشار " المحافظ " الي أن الرئيس السيسي يولي تطوير العملية التعليمية اهتماما بالغا وأمر بتوفير كافة المقومات لنجاحها من خلال إنشاء مدارس جديدة وتطوير المدارس القائمة بالإضافة إلي وضع خطة لتطوير المناهج الدراسية وفقاً لاحداث الوسائل التعليمية والتكنولوجية الحديثة لتكون مصر في مصاف الدول المتقدمة .

وأكد المحافظ علي أن الهدف من مسابقة 30 الف معلم هو سد العجز في العديد من التخصصات والمواد بالمدارس الحكومية لخدمة التلاميذ والطلاب ، مشيراً إلي أن المسابقة تمت وفقاً لأحداث وسائل التعليم الحديث وتم اختيار وانتقاء المعلمين من وسط العديد من الآلاف علي أسس علمية وفقاً للكفاءة والخبرة .

وثمن المحافظ دور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم علي دوره في دعم وتطوير العملية التعليمية وتطوير المناهج الدراسية لمواكبة التطوير العالمي الذي يشهده العالم في التعليم ليخرج لنا جيل واعي ومثقف بجميع العلوم والتكنولوجية لتلبية احتياجات السوق.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة متابعة الاهتمام بالعملية التعليمية في اطار جهود الدولة المستمرة لتطوير التعليم مع اهمية تحقيق مطالب المواطنين اولياء الامور حرصا علي مصلحة ابنائهم وسد العجز داخل المدارس من خلال مسابقة علنية تتم علي أسس من الشفافية والنزاهة ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم .