ماس كهربائي .. السيطرة على حريق اندلع في حوش بدار السلام

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق إندلع في حوش مخصص للماشية ملحق بمنزل بناحية الكشح دائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية دون حدوث إصابات بشرية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من قوات النجدة يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بنشوب حريق بحوش ماشية بناحية الكشح دائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ماشية ملحق بمنزل ملك "فكرية . ع . م . ا" 55 سنة ربة منزل ومقيمة بذات الناحية وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة دون حدوث إصابات بشرية .





وبسؤال مالكة الحوش قررت بمضمون ما سبق ورجحت أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية داخل الحوش ونفت الشبهة الجنائية .





تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .