خبير يكشف أسباب إرتفاع أسعار السكر

قال حسين أبوصدام نقيب عام الفلاحين، أن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى إرتفاع أسعار السكر في الأسواق منها الزيادة السكانية الكبيرة، والتغيرات المناخية التي تؤثر بالسلب على المحاصيل، فضًلا عن زيادة أسعار السكر عالميًا والحروب الدائرة في الوقت الراهن، مما أدى إلى نقص المعروض من السكر وزيادة الأسعار.

إنتاج مصر من السكر



وأضاف أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، يصل إنتاج مصر من السكر نحو 2.8 مليون طن من السكر سنويًا واستهلاكنا نحو 3.2 مليون طن سنويا في الظروف العادية، مشيرًا إلى أن الفجوة تصل في الظروف العادية لنحو 400 الف طن فقط يتم استيرادهم من الخارج وأن نسبة الاكتفاء الذاتي حاليًا تصل لـ 90%.

السيطرة على منظومة توزيع السكر



وطالب نقيب عام الفلاحين، بضرورة السيطرة على منظومة توزيع السكر ومنع الاستغلال والاحتكار وتشديد الرقابة علي تداول السكر وطرح السكر في البورصه السلعية وزيادة الكميات المطروحة في المنافذ الحكومية، وزيادة أسعار بنجر السكر لتحفيز المزارعين علي زيادة مساحات زراعته، فضًلا عن توفير مستلزمات زراعة القصب والبنجر التقاوي ومبيدات بكميات كافية وأسعار مناسبة، وتوفير الآلات الزراعية المتطورة لزراعة وحصاد قصب السكر والبنجر، وتوفير التوعية اللازمة والارشاد الزراعي للمحاصيل السكريه من حيث طرق الزراعة والري.

زراعة الاصناف



كما ناشد أيضًا بضرورة زراعة الاصناف ذات نسبة السكر العالية من البنجر والقصب، مؤكدًا أننا نزرع ما يزيد عن 350 الف من محصول قصب السكر واكثر من 600 الف فدان من محصول البنجر ، حيث تقوم الدولة بجهود كبيرة لزيادة مساحات زراعة البنجر وتحاول التحول لزراعة القصب بنظام الشتلات، مطالبًا بمزيد من الجهود لمنع استغلال واحتكار سلعة السكر والحد من استهلاكنا حيث تعد مصر من أعلي دول العالم استهلاكًا للسكر.