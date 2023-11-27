إصابة سائق وطفل في حادث سير بزراعي سوهاج الشرقي

شهد الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ربع نقل نتج عنه إصابة سائق في منتصف العقد الثالث من العمر بكسر بالذراع والساعد الأيسر وطفل في الخامسة عشرة من عمره باشتباه نزيف بالبطن كان يستقلان الدراجة البخارية ويقيمان بدائرة مركز العسيرات وجرى تحويلهما لمستشفى سوهاج الجامعي وتم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي دائرة المركز .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة "محمد . ح . م . م" 24 سنة سائق ومقيم دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج اصطدم بالسيارة ربع نقل قيادة "محمد . م . ع . ص" 27 سنة سائق ومقيم دائرة قسم أول سوهاج .

نتج عن الحادث إصابة كل من :- قائد الدراجة البخارية بكسر بالذراع والساعد الأيسر ومرافقه الطفل "عبد الناصر . م . ع" 15 سنة طالب ومقيم دائرة المركز باشتباه نزيف بالبطن وتم نقلهما لمستشفى دار السلام المركزي وتحويلهما لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج .





وبسؤال قائد السيارة والمصابين قررا بمضمون ما سبق ونفوا الشبهه الجنائية .





تم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .