تعرف على النائب الجديد لمحافظ البنك المركزي المصري

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تعيين طارق محمد بدوى الخولى نائبًا لمحافظ البنك المركزى، لمدة عام اعتبارًا من 27 نوفمبر.

وجاء القرار رقم 550 لسنة 2023 بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 677 لسنة 2019؛ وبناءً على ترشيح حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزى.

يتمتع طارق الخولي بخبرة مصرفية تتجاوز أربعون عاما، وكان أخرها رئيس لمجلس إدارة بنك saib من أغسطس 2018.

وعمل الخولي بالبنك المركزي المصري لمدة أكثر من 8 سنوات وتنقله بين البنوك التجارية لأكثر من 32 عاما، بدأها بالبنك العربى فى عام 1982 حتى أصبح رئيساً لمجلس إدارة بنكsaib

أكد عدد من الموظفين الذين عملوا معه بالبنك المركزي أنه يتمتع بالذكاء والقدرة على انجاز المهام.