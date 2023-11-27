استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى السبت المقبل.. والأرصاد تحذر

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على الرغم من أننا في فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة على كافة أنحاء البلاد.

انخفاض درجات الحرارة



ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن هناك انخفاض في درجات الحرارة مقارنة بالأمس بمعدل من 2 إلى 3 درجات مئوية ليسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء حتى السبت المقبل.

تحذيرات الأرصاد الجوية



وحذرت الهيئة، من بعض الظواهر الجوية التي تتعرض لها البلاد منها نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، فضلًا عن اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر ليصل ارتفاع الموج على المتوسط من (٣_٤) أمتار وعلى الأحمر من (٢.٥_٣) أمتار.

دخول الرياح الشمالية الغربية

وكشفت، أن تدني مستويات الرؤية الأفقية أمس وأول أمس على أنحاء عديدة من البلاد ولكن تتحسن الرؤية اليوم بسبب دخول الرياح الشمالية الغربية.



وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17

الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17

مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14

سوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 13

قنا العظمى 29 درجة والصغرى 14

أسوان العظمى 32 درجة والصغرى 16