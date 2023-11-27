ننشر أسعار الطيور بأسواق البحيرة اليوم الإثنين

تجولت (بوابة الوفد) داخل بعض أسواق الطيور بقري ومدن ومدن محافظة البحيرة ،صباح اليوم الإثنين الموافق 27نوفمبر2023، والتي شهدت إستمرارإنخفاض أسعار الدواجن

البيضاء ،مابين جنيهان إلي ثلاثة جنيهات للكيلو ، حيث تراوحت مابين 65إلي 68جنيها جنيها للكيلو،وترواحت ،بينما تراوحت

أسعارالدواجن بلدي مزارع مابين 95إلي100جنيها للكيلو ،

وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 114إلي 120جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البط مولر مابين 86إلي 89جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 112 و120جنيه

وتراوحت أسعار الأرانب مابين مابين 62إلي 68جنيها للكيلو، وبلغت أسعارصدور الدواجن بالعظم 124جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 146جنيها للكيلو ، وهيكل كامل 62جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 158جنيها للكيلو ، وشاورما 157جنيها للكيلو ، كبد صافي 95جنيها للكيلو .