تركيا.. فقدان الاتصال بالسفينة سنترال بارك

أعلنت المديرية العامة للشؤون البحرية التركية عن انقطاع الاتصال بالناقلة سنترال بارك التي يُعتقد أنها إختطفت قبالة سواحل اليمن، وفق روسيا اليوم



وذكرت المديرية في بيان: "بينما كانت ناقلة الكيماويات سنترال بارك المملوكة لشركة زودياك ماريتايم قبالة سواحل اليمن في خليج عدن، انقطع الاتصال بها. ومنذ ذلك الحين، لم يكن من الممكن إجراء اتصال. ويعتقد أن السفينة "قد اختطفت".

وقالت شركة الأمن البحري "أمبري" إن المهاجمين استولوا على سفينة "سنترال بارك"، التي تشغلها شركة "زودياك ماريتايم"، في خليج عدن.

وقالت الشركة في بيان: “أولويتنا هي سلامة طاقمنا المكون من 22 فردا على متن السفينة التي يقودها قبطان تركي وعليها طاقم متعدد الجنسيات يتكون من مواطنين روس وفيتناميين وبلغاريين وهنود وجورجيين وفلبينيين. والسفينة تنقل حمولة كاملة من حمض الفوسفوريك".

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قالت السلطات اليمنية إن مهاجمين استولوا على سفينة مرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل عدن اليوم الأحد.

وأضافت الوكالة: "لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور، إلا أنه يأتي في الوقت الذي تم فيه ربط هجومين بحريين آخرين على الأقل نفذهما جماعة أنصار الله (الحوثيون) في الأيام الأخيرة بالحرب الإسرائيلية على غزة".

وكانت سفينة تجارية مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي تعرضت لهجوم في المحيط الهندي الجمعة بطائرة مسيرة يشتبه بأنها إيرانية الصنع، وفق ما أفاد مسؤول عسكري أميركي السبت.

وتأتي هذه التقارير بعد نحو أسبوع من إعلان الحوثيين في اليمن، احتجازهم سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر.

وأتى احتجاز السفينة في إطار تهديد جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، باستهداف السفن الإسرائيلية في تصعيد جديد لهجماتهم ضد إسرائيل ردا على حربها ضد غزة، وحذر الحوثيون الأسبوع الماضي من أن السفن الإسرائيلية ستكون هدفا مشروعا لهم.