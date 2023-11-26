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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وكيل المخابرات العامة الأسبق: تنازلنا عن الكثير من المواقف لصالح القضية الفلسطينية

اللواء محسن النعماني،
اللواء محسن النعماني، وكيل أول المخابرات العامة الأسبق

أكد اللواء محسن النعماني، وكيل أول المخابرات العامة الأسبق، أن مصر تعددت جلساتها للحوار الفلسطيني وكانت تدير هذه الجلسات تحت شعار واحد "نحن مع الشعب الفلسطيني"، مشددًا على أن مصر لا ترى المنظمات أو تلون المنظمات أو التنظيمات ولكنها مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني فقط.

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وتابع "النعامني"، مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "نبدأ جلسات الحوار حول القضية الفلسطينية.. نحن لا نجلس مع تنظيمات ولكن نجلس مع شعب فلسطين ونتمنى أن تثبتوا أنكم على قلب رجل واحد"، مشددًا على أن مصر تنازلت عن الكثير من المواقف لصالح القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

 

وأوضح أن الهدنة ليست نهاية الحرب، مؤكدًا أننا لم نصل إلى مرحلة لتقييم الأشياء ونحن في قلب المعركة، معقبًا: "إذا انشغلنا بتقييم الأشياء هنخسر المعركة.. الاحتفالات الآن تجعلنا نخسر المعركة ضد إسرائيل"، أمام تحدي للعالم أجمع ومصر لها الريادة بمحاولة وقف فعل إجرامي إسرائيلي في غزة.

وكان أكد اللواء محسن النعماني، وكيل أول المخابرات العامة الأسبق، أن ما مرت به مصر من التجارب تجعل تعاملها مع الأحداث تعامل ينطلق من ضمير يعي حقائق الحياة على مدى آلاف السنوات ولا يؤمن بأن تحقيق الخير باتباع الشر.

 

وأضاف "النعامني"، مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر ليست تاجر كراهية أو تاجر خرافات تضع الناس في أماكن الإجرام كما نرى الآن، مشددًا على أن مصر في هذا الموقف وضعت العالم أمام ضميره.

 

وأوضح أن مصر حريصة كل الحرص على تحقيق الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه كان هناك تسابق بين مصر الشعبية والرسمية على دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث إن القوافل التي خرجت من مصر لغزة كانت من الهلال الأحمر وحياة كريمة والتي تمثل الجانب الرسمي للدولة، بجانب المؤسسات الخيرية الأخرى التي ساعدت في مد الأشقاء في غزة بالمساعدات.

 

وأشار إلى ان مصر دائمًا لها مصداقية الموقف وعندما قررت أن تحقق الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني حركت كل أدواتها لتحقيق ذلك وتأمينه، موضحًا أن مصر عندما تتكلم تسمع وعندما تتخذ موقف تجد أن هذا الموقف يقدر ويحترم.

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