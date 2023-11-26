عاجل
وزير التموين: الحكومة تدرس تحويل الدعم إلى نقدي(فيديو) وزير التموين يكشف موعد انتهاء أزمة أسعار السكر (فيديو)
الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

صندوق الإسكان الاجتماعي: نطرح الشقق بالإيجار بداية من الربع الأول من 2024

مي عبدالحميد
مي عبدالحميد

أكدت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الشخص المنتظم في دفع قيمة الإيجار هو من يتم الموافقة عليه للتحول لتمليك من خلال مشروع “بيع الشقق بالإيجار”.

مشروع “بيع الشقق بالإيجار”

 

وأوضحت "مي عبدالحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، أن من يتأخر أكثر من 3 أشهر عن دفع الإيجار يتم اتخاذ إجراءات فسخ التعاقد، مؤكدة أنه سيتم دفع الإيجار الشهر عن طريق أحد البنوك والتعاقد مع شركات تكنولوجيا مالية لتحصيل الإيجار شهريًا، متابعة: "الربع الاول من هذا العام المقبل سيتم طرح أول 1000 وحدة للإيجار بشكل تجريبي".

تعسى الدولة في توفير حياة كريمة لجميع المصريين وخاصة الفئات محدودة الدخل ، وفى ذلك السياق كشف مصدر مسؤول بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، عن موعد طرح شقق الإيجار ضمن البرنامج الرئاسي «سكن كل المصريين» ، الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية من قبل بواقع 1000 وحدة سكنية في 4 محافظات مختلفة وهي «الجيزة - بني سويف - الشرقية – المنوفية

 

حيث إن طرح الشقق بنظام الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين» قريب جدا، وبحد أقصى سيكون نهاية شهر ديسمبر المقبل أو مع مطلع العام الجديد 2024، مؤكدا أنه سيكون في أفضل الأماكن بالمحافظات المذكورة أعلاه، وبمساحات تتراوح بين 75 و90 مترا مربعا.

 

الأوراق المطلوبة لإيجار شقق «سكن كل المصريين» :

وأكد المصدر أنّ الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق سكل كل المصريين ، هي: 

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته إن وجدت.

- تقديم قسيمة الزواج.

- تقديم شهادة ميلاد الأولاد إذا وجدوا. 

- تقديم مستندات إثبات الدخل، ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري للمتقدم للحجز.

- إذا كان المتقدم متزوج عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك.

- تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل الذي تم الحصول عليه وقت السداد في البريد.

- تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية. 

 

شروط الحصول على شقق سكن كل المصريين بنظام الإيجار:

وأوضح المصدر شروط الحصول على شقق الإيجار بنظام سكن كل المصريين، وهي: 

 

- أن يكون صافي الدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم الاستفادة من تلك الوحدات 6 آلاف جنيه.

- أن يكون صافي دخل الأسرة 8 آلاف جنيه.

- الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين 2500 جنيه.

- إجراء وزارة التضامن الاجتماعي بحثا اجتماعيا للتأكد من صحة المستندات المقدمة.

- لا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية، ويلتزم المستفيد باستخدام الوحدة السكنية في سكنه هو وأسرته وتكون بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار.

مواد متعلقة

خيري رمضان ينتقد صلاح محسن: "التيشرت الأحمر تقيل عليه بييجي الأهلي ينتكس"

خيري رمضان: "السكر فقد عقله.. والوزير مدي مهلة للمتحكرين" .. فيديو

الهلال الأحمر الفلسطيني: لأول مرة يتم إدخال شاحنات مساعدات لشمال غزة

أستاذ علوم سياسية: هناك تغيرًا كبيرًا في المشهد الدولي تجاه القضية الفلسطينية

الأطقم الطبية تقدم الرعاية للمحتجزين التايلانديين ومواطن روسي فور وصولهم معبر رفح

إسكان النواب تكشف فرصة شراء شقة بالدولار واسترداد قيمتها بعد 10 سنوات

إسكان النواب: قانون التصالح الجديد سمح بالبناء خارج الحيز العمراني بمحدد دستوري

عاجل.. هيئة الأسرى ليس لديها أية معلومات عن هوية المحررين الفلسطينيين

الجريدة الورقية