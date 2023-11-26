هواوي تنقل عمليات السيارات الذكية إلى شركة جديدة

قالت شركة هواوي الصينية الأحد إنها ستنقل التقنيات والموارد الأساسية في وحدتها للسيارات الذكية، التي حققت مبيعات قوية لعدد من السيارات الجديدة، إلى شركة مشتركة جديدة مملوكة لها. ما يصل إلى 40% من قبل شركة صناعة السيارات Changan Auto.

وقالت هواوي في بيان صحفي إن الشركة الجديدة ستشارك في البحث والتطوير والإنتاج والمبيعات وخدمة أنظمة السيارات الذكية وحلول المكونات.

وجاء في البيان: "ستعمل الشركة الجديدة... مع الشركاء لتعزيز الابتكار والقيادة في تكنولوجيا السيارات الذكية وتعزيز ازدهار وتطوير صناعة السيارات".

وقالت شركة Chongqing Changan Automobile (000625.SZ) في إيداعها لدى بورصة شنتشن للأوراق المالية يوم الأحد، إنه سيتم التفاوض على نسبة الأسهم وحجم رأس المال المساهم به من قبل الطرفين.

وجاء في التسجيل: "سيدعم الطرفان بشكل مشترك الشركة المستهدفة لتصبح رائدة في صناعة الأنظمة الذكية للسيارات وحلول المكونات ومقرها في الصين".

وقال يو تشنج دونج، العضو المنتدب لشركة هواوي ورئيس وحدة حلول السيارات الذكية، في حفل التوقيع في شنتشن، إن الشركة المصنعة للهواتف الذكية ستعمل مع المزيد من شركات السيارات "لاغتنام فرص الكهرباء والتحول الذكي لصناعة السيارات"، حسبما جاء في البيان الصحفي. قال.

وقالت شركة هواوي مرارًا وتكرارًا إنها لا تصنع السيارات بمفردها، ولكنها تساعد شركات صناعة السيارات الأخرى فقط على صنع سيارات أفضل.

ولديها شراكة حالية مع Changan بالإضافة إلى شركات أخرى، بما في ذلك Seres Group (601127.SS). تنتج Huawei وSeres بشكل مشترك سيارات تحمل علامة Aito، بما في ذلك طراز M7.

قامت شركة Huawei أيضًا ببناء سيارة S7 سيدان مع شركة صناعة السيارات الصينية Chery تحت اسم Luxeed الجديد، والتي تنوي وضعها كمنافس لـ Tesla Model S.

وقالت هواوي في أكتوبر إنها تلقت أكثر من 50 ألف طلب لطراز M7 المتجدد خلال أول 25 يومًا من المبيعات، الأمر الذي من شأنه أن يضع آيتو بين الشركات الخمس الأكثر مبيعًا لمركبات الطاقة الجديدة في الصين بناءً على بيانات أغسطس.