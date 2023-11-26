دي دي تطلق خدمة فليكس للتفاوض على أسعار الرحلات

أطلقت شركة "دي دي" مصر، المنصة المتخصصة في نقل الركاب، خدمة فليكس، التي تمثل إضافة جديدة لتطبيقها الخاص بنقل الركاب، بهدف منح الركاب والسائقين تجربة تنقل فريدة من نوعها.

من خلال خدمة فليكس، يمكن للمستخدمين الآن التفاوض على الأسعار واختيار السائقين بناءً على معايير متعددة مثل موديل السيارة، والتقييم، والخبرة/الملف الشخصي، ووقت الوصول المتوقع، بالإضافة إلى اختيار الرحلات بناءً على الوجهة المرغوبة. كل ذلك يتم تنفيذه ضمن منصة تطبيق دي دي المألوفة والموثوقة.

وتعد فليكس إضافة قيمة للحلول التكنولوجية الحالية في مصر، حيث توفر للركاب والسائقين بديلاً مريحًا وآمنًا ومرنًا. ويتمتع الركاب بفرصة التفاوض على الأسعار في نفس الوقت، بينما يمكن للسائقين تحديد الأسعار الخاصة بهم بمرونة بما يتناسب مع احتياجاتهم الفردية.

قال يوان هاو صن، المدير العام لشركة دي دي مصر: "بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لانطلاقنا في مصر، تواصل شركة دي دي التزامها تجاه مصر من خلال إطلاق خدمة فليكس، التي تعكس جهودنا المتواصلة لفهم احتياجات مستخدمينا الفريدة وتلبيتها. صممت هذه الميزة الجديدة لتعود بالفائدة على الركاب والسائقين الذين يستخدمون التطبيق، ولتلبية المتطلبات المتنوعة لمستخدمينا المصريين، بالإضافة إلى تعزيز تفاعلهم مع منصتنا."

وأضاف: "من خلال هذه الخدمة المبتكرة، نسعى إلى إحداث ثورة في تجربة نقل الركاب التقليدية مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الدعم والسلامة، وتوفير خدمات مخصصة وفعالة من حيث التكلفة والتنوع."

وتعمل "فليكس" على توسيع خيارات التنقل للركاب، مما يوفر لهم خيارات أكبر وتحكمًا أكبر في رحلاتهم.. وتتكامل هذه الميزة بسلاسة مع تطبيق "دي دي" الحالي؛ استكمالا لخدمة "وصلني" - التي تم إطلاقها في عام 2021، وخدمة "طيران" الخاصة بالدراجات النارية، و"سبيد" الذي يوفر تجربة محسنة للمستخدم بشكل عام. وتقدم هذه الخدمة ميزة ديناميكية عندما يطلب الراكب رحلة فليكس، حيث يتم تحديد السعر الأساسي، ولكن ما يميز هذا النظام هو التنافسية المتاحة للسائقين لتقديم عروض ضمن نطاق محدد مسبقًا للحصول على سعر أعلى أو أقل. هذا النظام المبتكر يمنح السائقين مزيدا من التحكم في أرباحهم ويوفر للركاب مرونة الاختيار من بين خيارات أسعار متعددة. وبالتالي، يتم إتاحة تجربة أكثر إنصافًا وتنافسية في مجال النقل الذكي.