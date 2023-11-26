الأيتام وغلاء المعيشة

هدى فاروق عبدالنبى حميد أرملة، توفى زوجها منذ عام وكان عامل أرزقى ويعانى من مرض السكر وأصيب بجلطة وتواجه الأم تقلبات الزمن من أجل تربية الأبناء وتعليمهم «ملك» 11 سنة فى الصف السادس الابتدائى و«يوسف» 3 سنوات وليس للأسرة أى مصدر دخل ثابت يعينهم على ظروف المعيشة الصعبة و«يوسف» يعانى تشوهات باليد ويحتاج الى عملية فصل أصابع وتسليم أوتار فى اليدين ويعانى من بتر بالقدم اليمنى وتناشد «عيادة الوفد» أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على غلاء المعيشة وتوفير نفقات العلاج للطفل «يوسف».