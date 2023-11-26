غراب يهنئ لاعبي فريق هوكي الشرقية "رجال" بفوزهم ببطولة إفريقيا للأندية للمرة الـ 27

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لاعبوا فريق هوكي الشرقية "رجال" بنادي الشرقية الرياضي، لفوزهم ببطولة أفريقيا للأندية "أبطال الدوري" والتي أقيمت بمدينة بلانتير بدولة ملاوي في الفترة من 18 إلى 26 نوفمبر الجاري وذلك للمرة الـ 27 في تاريخ النادي، ليضاف هذا الإنجاز الكبير لسجل بطولات النادي في لعبة الهوكي، متمنيا لفريق مواصلة انتصاراته المحلية والقارية والعالمية.

أشاد المحافظ بالجهد المبذول من أعضاء الجهاز الفني والإداري والمدربين واللاعبين ومسؤولي الفريق ومجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي، للوصول بالفريق لهذا المستوى المتقدم في التميز؛ سواء على مستوى الجمهورية أو على مستوى القارة الافريقية، مؤكدا استمرار تقديم أوجه الدعم لفريق الهوكي ليظل من أبرز العلامات المضيئة بمحافظة الشرقية.

أكد محافظ الشرقية على أهمية دعم قطاع الرياضة والرياضيين، وتقديم أوجه الرعاية والدعم المادي والمعنوي لتحقيق البطولات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن ريادة محافظة الشرقية في رياضة الهوكي ترجع إلى الجهد المبذول، والأداء المتميز للجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق نادى الشرقية للهوكي، لتصبح رياضة الهوكي مصدر البهجة والسعادة للشراقوة.

وأوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن لاعبي فريق نادي الشرقية للهوكي "رجال" حصلوا علة بطولة إفريقيا للأندية بعد الفوز علي فريق نادي ويسترن جاكوار بطل كينيا بنتيجه 4-2 في المباراة النهائية والتي اتسمت بالندية والقوة، وأحرز اللاعبين موشكا وحمادة عاطف أهداف الفوز، ليحصل فريق هوكى الشرقية على لقب البطولة الأفريقية.