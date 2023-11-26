ريال مدريد يضرب قادش بثلاثية ويعتلي صدارة الدوري الإسباني

حقق فريق ريال مدريد فوزاً كبيراً ومستحقاً على مضيفه قادش في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 14 لبطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

سيطر ريال مدريد على المباراة منذ الدقيقة الأولى وضغط هجومياً بينما تراجع قادش للخلف من جل تأمين المساحات في خط دفاعه.

وترجم النجم البرازيلي رودريجو تفوق الريال مبكراً بدما سجل هدف التقدم في المباراة في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول.

واصل ريال مدريد تفوقه وأهدر أكثر من فرص لتعزيز تقدمه لتنته أحداث شوط المباراة الأول بنتيجة 1-0.

وفي الشوط الثاني إستمر ريال مدريد في بحثه نحو الهد الثاني وهو ماتحقق عن طريق نفس اللاعب رودريجو في الدقيقة 64.

وواصل جود بيللينجهام نجم الفريق الملكي تألقه في الموسم الحالي بتسجيله ثالث الأهداف في الدقيقة 75.

بهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 34 نقطة ليعتلي صدارة جدول ترتيب اليجا بينما تجمد رصيد قادش عند 10 نقاط في المركز 16.