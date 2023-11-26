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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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5 آلاف جنيه... ترحم الملاك الصغير

«محمد» فى انتظار
«محمد» فى انتظار إجراء جراحة عاجلة

 

الطفل «محمد عمرو محمد» يبلغ من العمر عاماً، منذ ولادته اكتشف الأطباء إصابته بفتق أربى أيسر، ويحتاج إلى جراحة عاجلة لإصلاح الفتق، بتكلفة إجمالية خمسة آلاف جنيه.

الأب عامل بسيط باليومية لا يملك من حطام الدنيا شيئاً، والأم لديها 3 أبناء بمراحل التعليم المختلفة، ولا تستطيع تلبية المتطلبات الضرورية لهم، والطفل فى حاجة عاجلة لاجراء الجراحة.

 جاءت أم الطفل إلى عيادة الوفد تبحث عن الأمل فى إنقاذ فلذة كبدها، وقالت: الأب عامل بسيط باليومية، وتناشد أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها العاجلة، حيث لا يوجد للأسرة أى مصدر مالى ثابت يساعد فى نفقات الحياة، ومصاريف العلاج ضخمة لا تقدر عليها.

 

 

 

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