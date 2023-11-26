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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يستأنف إستعداداته لقمة الزمالك في دوري اليد

ديفيد ديفيز المدير
ديفيد ديفيز المدير الفني ليد الأهلي

خاض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي تدريباته اليوم استعدادًا لخوض مباراته أمام الزمالك يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دوري المحترفين.

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 وكان الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني قد منح اللاعبين راحة أمس من التدريبات عقب مباراة الطيران الذي حقق خلالها الفوز بنتيجة 41-21 ضمن منافسات البطولة.
وأشاد ديفيد ديفيز، بالأداء المميز للاعبين في مباراة الطيران على الصعيدين البدني والفني، مطالبا الفريق بالاستمرار فى بذل أقصى جهد وتقديم أفضل أداء خلال الفترة المقبلة.
وأكد المدير الفني للفريق على صعوبة المرحلة الحالية في الموسم الجاري، بسبب تلاحم المباريات وقوة المواجهات، لافتا إلى ثقته الكبيرة في قدرات اللاعبين ورغبتهم في الاستمرار بتحقيق الانتصارات.

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