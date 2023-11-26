استمرار أعمال الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية بالفيوم

تواصل مديرية الطب البيطري بالفيوم تنفيذ أعمال الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، بالإضافة إلى ترقيم وتسجيل الماشية.

وكانت الحملة قد انطلقت 19 نوفمبر الجاري، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءًا هاما من الأمن الغذائي المصري، وحمايتها من انتشار الأمراض الوبائية.

وأكد الدكتور زين العابدين علي مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، إلى أن الحملة تأتي في إطار جهود الدولة الكبيرة التي تبذلها للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، مناشدا مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة على الوجه الأمثل.

وناشد مدير المديرية مربي الماشية، وصغار المزارعين، بتحصين ماشيتهم من خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والوادى المتصدع، بالوحدات البيطرية المنتشرة بشتى أنحاء المحافظة، للحفاظ على ماشيتهم ووقايتها من الأمراض، وكذا العمل على متابعة الندوات الإرشادية للحملة، والتى تهدف إلى التوعية بأساليب التربية السليمة للماشية، والتعريف بطرق الحفاظ على النظافة داخل المنازل والحظائر خاصة فيما يتعلق بالقمامة، للإقلال من انتشار ناقلات المرض من الناموس والباعوض.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أنّ الحملة القومية تبدأ بترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة، لتسهيل حصرها وتحصينها للوقاية من الأمراض، وذلك بجميع مراكز وقري المحافظة، مشيراً إلى أن المديرية، استعدت للحملة بعقد عدد من الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، لافتاً إلى أن الحملات الإرشادية والتوعوية مستمرة مع الحملة القومية للتحصين.

تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالفيوم

وأضاف، أنّ الحملة تمكنت من تحصين ع ماشية، من خلال 93 لجنة بالوحدات البيطرية بقرى جرفس وترسا وسنهور القبلية بنطاق مركز سنورس، والحواتم ببندر الفيوم، وقرية السنباط بمركز الفيوم، مؤكداً أن المديرية لا تدخر جهداً في الوقوف على توفير التحصينات الجيدة للماشية، والعمل على التحسين الوراثي للسلالات المحلية بسلالات جديدة عالية الإنتاج. وأشار إلى أنه سوف يشارك فى أعمال القوافل العلاجية المجانية معهد بحوث صحة الحيوان ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية و صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وتقدم القافلة البيطرية جميع الخدمات البيطرية بحضور نخبة من الأطباء البيطريين لخدمة صغار المربين لجميع انواع الماشية، وتشمل الكشف والعلاج بالمجان وتشخيص الحمل بالسونار وعلاج الأمراض التناسلية وإجراء العمليات الجراحية البسيطة، وأخذ عينات دم للفحص المعملي ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية بالتجربع والرش، بالإضافة إلى علاج امراض الدواجن. وناشد مدير المديرية مربي الماشية بمراكز المحافظة حسن التعاون مع الأطباء القوافل لضمان الحصول على أفضل خدمة بيطربة مجانية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة.