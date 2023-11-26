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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

التعادل يحسم مباراة أهلي 2006 والطيران في بطولة منطقة القاهرة

أهلي 2006
أهلي 2006

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد 2006 الأهلي مع مضيفه الطيران، بهدف لمثله، في اللقاء التي أقيم بين الفريقين اليوم الأحد، ضمن الجولة الثامنة من بطولة منطقة القاهرة.

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افتتح الطيران التسجيل من ركلة جزاء، وأدرك يوسف السيد التعادل للأهلي، لينتهي اللقاء بنتيجة ١ - ١.

وبدأ «أهلي 2006» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فتحي مصطفى.

الدفاع: عبد الله طاهر - مازن أحمد - أحمد رضا - فارس الشافعي.

الوسط: عبد الرحمن النحاس - عمر زكريا - أمير علاء - آدم سمير - رمزي يونس.

الهجوم: يوسف السيد.

وشارك عزت منصور بدلًا من رمزي يونس، ويوسف حلمي بدلًا من فارس الشافعي، ويوسف إسلام بدلًا من عمر زكريا، ومحمد بشير بدلًا من عبد الله طاهر.

بهذا التعادل رفع «أهلي 2006» رصيده إلى ١٩ نقطة من الفوز في ٦ مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، حيث فاز على النصر للتصدير ٥ - صفر، وعلى كهرباء شمال ٤ - صفر، والشبان العالمية ٨ - صفر، وعلى الإسكان ١٠ - صفر، وعلى الزهور ١ - صفر، وعلى مدينة نصر ١١ - صفر، وتعادل مع الطيران ١ - ١، مسجلًا ٤٠ هدفًا مقابل هدف واحد في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2006 بالأهلي كلا من أحمد خطاب مديرًا فنيًّا، وسامح عبد الفضيل مدربًا عامًّا، ومحمد فتوح مدربًا للحراس، وأحمد حمدي إداري الفريق.

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