جامعة الزقازيق تحقق مراكز متقدمة فى اللقاء الرياضي لأولمبياد الفتاة الجامعية

شاركت طالبات جامعة الزقازيق، في اللقاء الرياضي للفتاة الجامعية "أولمبياد الفتاة الجامعية"، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، تحت شعار "من أجل صحة أفضل لطالبات مصر".

جاء تنظيم اللقاء الرياضي خلال الفترة من ٢٥ - ٢٨ نوفمبر الجاري بالمدينة الشبابية بأبوقير، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وتأتى بعثة الجامعة برئاسة محمد زقزوق مدير النشاط الرياضى، وتضم ٢١ طالبة من مختلف كليات الجامعة ، ومشرفي البعثة هم: إسلام عثمان، الدكتورة سعدية صالح، المدربة الدكتورة هبة الشيخ .

وحققت جامعة الزقازيق مراكز متقدمة خلال اليومين الأول والثانى من البطولة، حيث حصلت الطالبة مريم السيد جابر كلية التربية الرياضية على المركز الثانى والميدالية الفضية بالكاراتيه، والطالبة فريدة أحمد السيد عمرو كلية التجارة شعبة اللغة الإنجليزية على المركز الثانى والميدالية الفضية فى الكاراتيه، وحصلت الطالبة مريم أحمد سيد على مرزوق كلية التربية الرياضية على المركز الثالث والميدالية البرونزي فى الجمباز، بينما تأهل فريق القدم لدور الـ ١٦ ، والطائرة تنافس بدور المجموعات.

ويشار إلى أنه يشارك في فعاليات الأولمبياد ٨٥٠ طالبة يمثلون ٣٢ جامعة مصرية، وتقام المسابقات في ألعاب (خماسي كرة قدم – الكرة الطائرة - تنس طاولة – ألعاب قوى – الكاراتية - السباحة - جمباز)، على ملاعب المدينة الشبابية بأبوقير، كلية التربية الرياضية (بنين)، والنادي الأولمبي بمحافظة الإسكندرية، وسيتم تسليم الميداليات والهدايا التذكارية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.