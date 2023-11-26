طب جنوب الوادي تُنظم ندوة حول "أثر التغييرات المناخية على الحوامل"

نظمت كلية طب جامعة جنوب الوادي، اليوم الأحد، ندوة تثقيفية عن التغيرات المناخية وتأثيرها على صحة المرأة الحامل.

وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة و الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور على عبدالرحمن غويل عميد الكلية واشراف الدكتور عبد الناصر عبد الجابر وكيل الكليه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتأتى هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية التى تهدف توعية طلاب كلية الطب عن مشكلة التغيير فى المناخ وتأثيره على صحة الإنسان من كل الجوانب الصحية .

وأقيمت الندوة بقاعة المؤتمرات بالكلية وحضرها عدد كبير من طلاب وطالبات كلية الطب.

وتحدث فى الندوة الدكتور أسامة تمام المدرس بقسم النساء والتوليد بكلية الطب وكان هناك تفاعل كبير من الطلبة ومناقشات حول المشكلة وأسبابها ومشاكلها الحالية والمستقبلية.

وتناولت الندوة طرق تحسين البيئة وكيفية إيقاف تفاقم المشكلة كحل مبدأي للمشكلة وأبدى الحاضرون استعدادهم فى توصيل الرسالة لبقية المجتمع المحيط بهم ووعيهم وحثهم على المحافظة على البيئة وجعل شعار بيئة نظيفة تساوى حياة أفضل.